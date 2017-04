Ein Autofahrer ist in Stadtallendorf mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und verunglückt. Mit blutender Kopfwunde soll er weggelaufen sein, sagen Zeugen. Die Polizei sucht nach ihm - auch mit einem Hubschrauber.

Bild © picture-alliance/dpa

Der unbekannte Autofahrer war am späten Mittwochabend laut Polizei auf der Landstraße von Stadtallendorf in Richtung Erksdorf (Marburg-Biedenkopf) unterwegs. An einer Steigung verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto kam ins Schleudern und landete auf der Seite liegend im Feld. Zeugen berichteten, dass der Fahrer am Kopf blutete und über das Feld davongelaufen sei.

Polizeifahndung mit Hubschrauber

Bis in die Nacht suchte die Polizei daraufhin nach dem verletzten Mann. Zwischenzeitlich waren mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber im Einsatz, doch der Mann wurde nicht gefunden. Die Polizei ermittelt und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.