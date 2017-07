Ein Mann ist bei einem Unfall im Kreis Darmstadt-Dieburg aus seinem Auto geschleudert worden. Der 24-Jährige blieb schwerverletzt auf einer Bundesstraße liegen.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben in den frühen Morgenstunden am Samstag. Der 24-Jährige war auf dem Weg zur Arbeit, als er bei Groß-Bieberau (Darmstadt-Dieburg) mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam. Das Auto streifte einen Baum und krachte dann in einen weiteren Baum.

Der Fahrer wurde von der Wucht des Aufpralls aus seinem Pkw geschleudert und schwer verletzt. Er landete auf der Fahrbahn der Bundesstraße 38. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße blieb für etwa 90 Minuten gesperrt. Die Unfallursache ist unklar.