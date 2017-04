Der Unfallort in Bischofsheim

Der Unfallort in Bischofsheim Bild © Einsatzreport Südhessen

Zwei Wochen lang suchte die südhessische Polizei nach dem Verursacher eines tödlichen Unfalls in Bischofsheim. Jetzt hat sie ihn in Wiesbaden offenbar gefunden.

Ein 50 Jahre alter Lkw-Fahrer soll den Unfall verursacht haben, bei dem am 7. April in Bischofsheim (Groß-Gerau) ein 85-jähriger Fußgänger ums Leben kam. Der Mann war von Passanten am Boden liegend gefunden worden. Der Unfallfahrer war weitergefahren. Die Polizei fahndete nach einem orange-farbenen Laster.

Spuren am Fahrzeug

Jetzt wurden die Ermittler aufgrund von Zeugenhinweisen bei einem in Wiesbaden ansässigen Betrieb fündig. Spuren an dem ermittelten Fahrzeug sowie kriminaltechnische Untersuchungen erhärteten den Verdacht, dass es sich um das Unfallfahrzeug handelt, hieß es von Seiten der Beamten.

Gegen den 50-jährigen Fahrer - einen Mitarbeiter des Betriebs - wurde ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Tötung eingeleitet. Ob er geständig ist, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.