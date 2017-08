Im neuen Fahrrad-"Parkhaus" in Frankfurt an der Konstablerwache kann man auf zwei Stockwerken parken.

Im neuen Fahrrad-"Parkhaus" in Frankfurt an der Konstablerwache kann man auf zwei Stockwerken parken. Bild © Katrin Kimpel

Innenstadt - wieder kein Platz, an dem man sein Fahrrad anschließen kann? Das nervt und ist unpraktisch. In Frankfurt gibt es nun zweistöckige Fahrradständer. Die sparen Platz und bieten sogar ein kleines Training.

Ein bisschen Geschick und Muskelkraft braucht es schon, um das Fahrrad in die obere Etage zu hieven. Die zwei neuen Fahrradabstellanlagen - wie sie der Behördenjargon so schön nennt - an der Konstablerwache sind tatsächlich zweistöckig und bieten zusammen 96 neue, kostenlose Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Sie sehen in etwa aus wie große, überdachte Fahrradständer, viel Metall mit Lackschutz an den richtigen Stellen gepolstert, rot lackiert, modern und ein bisschen kompliziert.

Hoher Bedarf besonders in der Innenstadt

Doppelstöckig und nagelneu: Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann weiht die Fahrradparkplätze an der Konstablerwache ein. Bild © Katrin Kimpel

"Die große Nachfrage gerade in der Innenstadt ist mit einstöckigen Anlagen nicht mehr zu bedienen", sagt Stadtrat Klaus Oesterling bei der Einweihung der Anlage am Montag. Er und Oberbürgermeister Peter Feldmann (beide SPD) führen das Objekt auch gleich gemeinsam vor. Es wirkt etwas angestrengt und der Selbsttest der Autorin etwas später bestätigt: ganz mühelos flutscht das Fahrrad nicht auf einen der oberen Plätze. Wen das überfordert, der kann auf Bodenhöhe parken, falls dort ein Platz frei ist.

Weitere Anlagen sind geplant

Das Objekt an der Konstablerwache in der Frankfurter Innenstadt ist die erste doppelstöckige Fahrradabstellanlage in Frankfurt. "Die chaotische Abstellsituationen an der Konstablerwache sind damit abgeschafft", glaubt Oberbürgermeister Peter Feldmann. Weitere Stationen, auch jenseits der Innenstadt sind in Planung, etwa die nächste an der U-Bahn-Station Kalbach.

Die Stadt Frankfurt hat sich an der Konstablerwache ein "Fahrradparkhaus" hingestellt. Bild © Katrin Kimpel

Der ADFC begrüßt das Projekt. "Die Park-Situation für Fahrradfahrer in Frankfurt ist fürchterlich", sagt Sigrid Hubert, Vorstandsmitglied des ADFC uns selbst meistens mit dem Fahrrad unterwegs. Sie wünscht sich noch mehr solcher Abstellmöglichkeiten. "Auch die obere Etage kann ich gut bedienen, das geht also nicht nur für ganz junge."

Andere Städte haben ähnliche Probleme

Auch andere Städte in Hessen haben mit steigenden Fahrradzahlen ein Parkproblem. Eine doppelstöckige Lösung allerdings gibt es nur in Frankfurt. Darmstadt wartet am Bahnhof mit einem Fahrradparkhaus auf, das allerdings derzeit nicht in Betrieb ist. In der Innenstadt gibt es Fahrradständer, aber nicht genug, wie ein Sprecher der Stadt hessenschau.de bestätigt.

Auch Kassel sieht zwar einen hohen Bedarf, "geht aber einen anderen Weg und arbeitet an dezentralen Lösungen" – sprich es werden immer mehr Bügel-Ständer an verschiedenen Stellen aufgestellt. Auch Marburg und Offenbach bekunden Bedarf, setzen aber nach Angaben ihrer Sprecher auch auf klassische Bügel, an denen das Fahrrad angeschlossen werden kann.