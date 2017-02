Tretbootfahren ist vor allem bei Touristen eine beliebte Freizeitbeschäftigung im Sommer. Das Wasser war in den letzten Jahren aber nicht immer ganz sauber.

Falsch verbunden: Klo-Abwasser floss in die Lahn

Fehlplanung in Marburg

Ein Planungsfehler hat dafür gesorgt, dass drei Jahre lang das Abwasser eines Marburger Toilettenhäuschens direkt in die Lahn geleitet wurde. Nun werden die Rohre neu verlegt - für 50.000 Euro.

Die Lahn in Marburg ist gerade im Sommer das wichtigste Naherholungsgebiet der Stadt - Cafés und Biergarten am Flussufer laden zum Verweilen ein, der Radweg zum Spazieren, der Bootsverleih zum Rudern. Studenten fläzen bis in die Nacht auf den Lahnwiesen oder gegenüber auf den Lahnterrassen vor der Mensa. Und immer mal wieder springen Leute auch ins Wasser für ein kurzes Bad. Das aber war zwischen 2013 und 2016 eine etwas eklige Angelegenheit - wie erst jetzt bekannt wurde.

Beliebter Ort, um die Mittagspause zu verlängern: Die Lahnterrassen vor der Mensa. Bild © picture-alliance/dpa

Denn die Abwässer der öffentlichen Toilette am Lahnufer, direkt vor der Mensa, wurden über Jahre direkt in die Lahn geleitet. Der Zufluss war auf Höhe der Lingelgasse, zwischen dem Steg bei der Mensa und der Weidenhäuser Brücke. Die Stadt hat das Gebäude von April bis Juli 2013 errichtet und anschließend eröffnet, nachdem es Beschwerden gab, dass die Leute ihre Notdurft sonst einfach irgendwo in der Stadt verrichteten. Drei Jahre später, im April 2016, wurde dann bei einer Routinekontrolle der Fehler bemerkt und die Toilette geschlossen. Zuerst hatte die "Oberhessische Presse " über den Fall berichtet.

Wie es zum Fehler kam, ist unklar

Die Stadt teilt mit, dass die Arbeiten planmäßig ausgeführt wurden - aber die Pläne falsch waren.Die Regenwasserleitung war als Abwasserleitung eingezeichnet, und so lief das Schmutzwasser in den Fluss. Wie es zu dem Fehler kam, ist unklar; es sei schwierig, "eindeutige Verantwortlichkeiten zuzuordnen", weil mehrere Akteure beteiligt waren, hieß es von der Stadt.

Nun wird der Anschluss verlegt. Das kostet nochmal zwischen 40.000 und 50.000 Euro, zusätzlich zu den 175.000 Euro, die für die Toilettenanlage fällig wurden. Aber, versucht die Stadt zu beschwichtigen: "Die Kosten wären auch entstanden, wenn der Anschluss gleich richtig hergestellt worden wäre." Und überhaupt sei alles halb so wild: Die "relativ geringen Mengen" des sogenannten "häuslichen Abwassers" könne ein Gewässer wie die Lahn von sich aus reinigen, sodass "keine Folgeschäden" durch den falschen Anschluss entstanden seien.

Im Mai 2017 soll dann das Häuschen wieder eröffnet werden. Und der einzige Dreck in der Lahn wird dann wieder von denjenigen kommen, die ihre Sommerabende an den Lahnwiesen verbringen und denen der Weg zur Toilette zu weit ist.