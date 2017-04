Manche drängelten im Stau, andere filmten. Der 42-jährige Dennis hielt und half, als auf der A5 bei Alsfeld ein Wagen in Flammen aufging. Eine Verwandte der drei geretteten Schwerverletzten wollte darüber unbedingt mit ihm sprechen.

Ein schwerer Unfall auf der Autobahn: Man sieht Menschen leiden, man sieht Blut und Verzweiflung. Man hilft, verbindet, stabilisiert - bis der Krankenwagen kommt. Erschöpft fährt man weiter und erfährt nie, wie es mit den Opfern weiter gegangen ist. Leben sie?

Ein schwerer Unfall auf der A5: Ein Auto steht in Flammen. Vater, Stiefmutter und Tante erleiden schwere Verletzungen. Ersthelfer verbinden Wunden, breiten Decken aus, halten Hände. Dann kommen die Verletzten ins Krankenhaus. Aber wer waren diejenigen, die anhielten, halfen und dazu beitrugen, dass alle Opfer überlebten? Wem kann man Danke sagen?

"So viel zu verdanken"

In diesem Fall haben sie sich gefunden: Ersthelfer Dennis, 42 Jahre, und Theresa Andrea Freisburger, die 24 Jahre alte Tochter des Paares und Nichte der Frau, die bei dem Unfall auf der A5 bei Alsfeld (Vogelsberg) am Sonntag schwer verletzt wurden. Freisburger hatte sich an hessenschau.de gewandt: Sie wollte Helfer finden, die Redaktion stellte den Kontakt zu einem von ihnen her. "Wir haben den Leuten, die da so schnell und toll reagiert haben, so viel zu verdanken", sagt die 24-Jährige.

"Das war doch ein sehr einschneidendes Erlebnis", berichtet Dennis. Viel Aufhebens um seinen Einsatz will er eigentlich nicht und deshalb auch seinen Nachnamen nicht in einem Artikel über die Aktion lesen. Und er freut sich nicht nur über den Dank. "Mit einer Frau ging es rapide bergab, bevor der Krankenwagen kam. Ich wusste nicht, ob sie durchgekommen ist". Jetzt ist er erleichtert zu hören: Auch Freisburgers Tante, die noch auf der Intensivstation behandelt wird, hat überlebt.

Drei blutüberstömte Schwerverletzte

Helfer Dennis hat der Angehörigen Freisburger bei ihrem Telefonat viel zu erzählen: Wie er am Sonntag mit seiner Frau auf der A5 fuhr, als vor ihm ein Auto ins Schleudern geriet, sich überschlug und in Flammen aufging. Wie er aus dem Wagen sprang und zu den drei Schwerverletzte lief, die es schreiend und blutüberströmt noch aus dem brennenden Auto geschafft hatten. Wie er und andere Autofahrer die Verletzten versorgten, bis Krankenwagen und Rettungshubschrauber eintrafen. "Wir waren insgesamt fast eine Stunde beschäftigt, nach etwa 25 Minuten waren die Rettungskräfte da. Das ist eine lange Zeit."

"Menschlich unerträglich"

Ein Dutzend Ersthelfer waren mit Dennis im Einsatz - "eine tolle Erfahrung". Aber es gab auch eine andere Erfahrung: von Autofahrern, die "menschlich unerträglich" reagierten. Sie hatten versucht, sich mit ihren Fahrzeugen an Helfern, Opfern und brennendem Auto "vorbeizuquetschen", um schnell aus dem Stau zu kommen. "Dabei haben die zugeschaut, wie wir die blutenden Menschen ohne Handschuhe versorgt haben, dafür war einfach keine Zeit."

Und auf der Gegenfahrbahn gab es Gaffer. "Die stehen keine drei Meter entfernt und machen Fotos und filmen. Da fällt man echt vom Glauben ab." Immerhin sei die Rettungsgasse offenbar perfekt gebildet worden. "Das klappt ja auch nicht immer."

Erste-Hilfe-Kurs auffrischen

Rein statistisch betrachtet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass Dennis noch einmal Zeuge eines so schweren Unfalls wird. Trotzdem will er für sich Konsequenzen aus dem Erlebten ziehen. "Ich habe mir vorgenommen, doch noch mal einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen." Und ganz gewiss wird er sich einen Feuerlöscher und Decken ins Auto legen. "Daran hat es nach dem Unfall am meisten gefehlt."

Aber eben nicht am Mut, für den sich Theresa Freisburger nun nicht nur im Namen des Vaters, seiner Frau und der Tante bedanken kann. "Das macht mich auch selbst sehr glücklich", sagt die 24-Jährige.