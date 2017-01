Nächtlicher Streich à la Berlin 1961: Als ein Familienvater in Mainhausen sein Wohnhaus verlassen will, stockt ihm der Atem: Wo die Eingangstür war, steht nun eine Mauer.

"Der Mann hat morgens seine Tür aufgemacht und stand vor einer Wand", so Polizeisprecher Ingbert Zacharias am Dienstag zu hessenschau.de. Tatsächlich hatte jemand in der Nacht im Mainhausener Ortsteil Zellhausen unbemerkt, aber durchaus ordentlich Stein auf Stein mit Mörtel geschichtet und so den Eingang des Einfamilienhauses dicht gemacht.

Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Täter am Werk waren. Bemerkt hat niemand etwas von dem Mini-Mauerbau, weder die Bewohner des Hauses, noch die Nachbarn. Gut möglich, findet die Polizei, denn so etwas könne man "ruck-zuck mit ein paar geübten Handgriffen in wenigen Minuten" erledigen.

Eine Straftat und kein Scherz

"Mir ist sofort die Mauer in Berlin eingefallen, das ging ja im Endeffekt auch sehr schnell", so der Polizei-Sprecher. Die Bewohner müssten sich gefühlt haben wie "ein Berliner im August 1961". Warum die unbekannten Täter in der Nacht mauerten, ist unklar. "Schabernack oder Streit, wir wissen es nicht," so der Polizeisprecher.

Auch wenn die Geschichte zunächst vielleicht lustig klinge sei sie es nicht, so die Polizei. Denn immerhin sei an Tür, Rahmen und Klingelanlage ein Schaden von rund 500 Euro entstanden. "Das ist eine Straftat und kein Scherz."

Ermittler rechnen mit Fahndungserfolg

Dass man die Täter früher oder später kriegen werde, daran glaubt die Polizei fest. "Das ist die klassische Story, die irgendwann mal jemand am Tresen auspackt. Und dann landet sie ganz schnell bei uns."