Ein Zischen, ein Knall, ein Loch im Fahrzeugblech - zunächst war die Polizei davon ausgegangen, dass ein Auto einer Familie auf der A66 bei Neuhof beschossen wurde. Nun stellt sich heraus: Es war gar kein Schuss.

Eine 44-Jährige war am Samstagnachmittag auf der A66 von Fulda in Richtung Hanau gefahren. Mit im Auto waren ihr Ehemann und zwei Kinder. Kurz hinter dem Autobahntunnel bei Neuhof hörte sie ein Zischen und dann einen lauten Knall. Weil das Auto aber das Fahrverhalten nicht änderte, fuhr sie weiter. Später entdeckte sie im Fahrzeugblech auf der Fahrerseite an der C-Säule, also dem Rahmenteil zwischen Rückbank und Kofferraum, ein Loch.

Ein "aufgewirbeltes Metallteil" als Ursache

Die Polizei hatte am Dienstagmorgen noch mitgeteilt, ein "bisher unbekannter Schussapparat" habe das Loch verursacht. Ein Projektil wurde aber nicht gefunden. Zunächst war auch ausgeschlossen worden, dass das Loch von einem Stein oder ähnlichem stammt. Die Polizei ermittelte wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Am Dienstagnachmittag dann stellt sich heraus: Es war kein Schuss. Die Polizei geht stattdessen davon aus, dass ein "aufgewirbeltes Metallteil", beispielsweise eine Schraube, das Loch verursacht haben.

Sendung: hr-iNFO, 21. März 2017, 11.40 Uhr