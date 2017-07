Morgens um neun in Bischofsheim

Die Polizei in Bischofsheim hat einen völlig betrunkenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war beim Aussteigen aus seinem Führerhaus gefallen. Seinen Führerschein dürfte er länger nicht wiedersehen.

Es handelte sich bezeichnenderweise um einen Leergut-Lkw, dessen 45 Jahre alter Fahrer offenbar höchstpersönlich für das Austrinken der Flaschen verantwortlich zeichnete. Mit 4,74 Promille Alkohol im Blut erwischte die Polizei den Mann am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr im Industriegebiet von Bischofsheim, wie die Beamten am Mittwoch berichteten. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie der Fahrer beim Aussteigen aus seinem Führerhaus gestürzt war und alarmierten die Beamten.

"Muss von Alkoholgewöhnung ausgehen"

Der 45-Jährige hatte zuvor mit seinem Lastwagen eine rund 35 Kilometer lange Strecke aus Frankfurt zurückgelegt. Vor Ort musste er dann eine Blutkontrolle über sich ergehen lassen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Es läuft eine Ermittlung wegen Trunkenheit am Steuer.

Wann und ob er seine Fahrerlaubnis je wiedersieht, bleibt indes abzuwarten. „Ab 1,6 Promille ist es nicht mehr ganz so einfach, wieder an seinen Führerschein zu kommen“, sagte ein Polizeisprecher zu hessenschau.de und verwies auf die nötige medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU). Im Fall des 45-Jährigen müsse man „davon ausgehen, dass der Mann – um es vorsichtig zu sagen – eine gewisse Alkoholgewöhnung hat“, so der Sprecher weiter. Ein Ersatzfahrer holte den Leergut-Lkw schließlich ab.