Mehr als 400 Flüsse und Seen gibt es in Hessen - kein einziges dieser Gewässer ist in ökologisch sehr gutem Zustand, teilte die Bundesregierung mit. Die gute Nachricht ist: Das bedeutet nicht, dass man dort nicht baden kann.

Kein einziges von mehr als 400 Gewässern in Hessen ist nach Angaben der Bundesregierung ökologisch in sehr gutem Zustand, nur 27 sind ökologisch gut. Dagegen sind knapp 100 Flüsse oder Seen sogar als "schlecht" einzustufen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion der Grünen hervor. Welche Gewässer das sind, wurde nicht genannt.

Demnach sind in Deutschland insgesamt nur acht Prozent der Flüsse, Seen und Küstengewässer in sehr gutem oder gutem Zustand. Dagegen erhielten mehr als die Hälfte der untersuchten 9.804 Gewässer die Bewertungen "unbefriedigend" oder "schlecht". Diese Zahlen hat Deutschland laut der Antwort im Jahr 2015 an die EU gemeldet. Zuerst hatte "Spiegel Online " darüber berichtet.

Ökologie hat nicht nur mit Wasserqualität zu tun

Um den ökologischen Zustand eines Gewässers zu beurteilen, untersucht das Umweltbundesamt unter anderem die chemische Zusammensetzung und alles, was Form und Fließverhalten der Gewässer beeinflusst, die sogenannte "hydromorphologische Güte".

Dabei geht es darum, welche Auswirkungen diese Faktoren auf die Lebensgemeinschaften im Gewässer haben. Trotz guter Wasserqualität kann die Ökologie eines Gewässers beispielsweise schlecht sein - wenn etwa das Ufer verbaut ist und so natürliche Lebensräume für Tiere fehlen. Auch die Überschreitung bestimmter Schadstoffwerte spielt eine Rolle.

So kommt es, dass Hessen so schlecht abschneidet - obwohl vor kurzem bekannt wurde, dass an 61 von 64 Badestellen an Badeseen eine ausgezeichnete Wasserqualität gemessen wurde. Dabei geht es aber vor allem um eine Beurteilung aus hygienischer Sicht.

Dramatische Folgen

Welchen Anteil der Klimawandel am ökologischen Zustand der Gewässer hat, ist laut Bundesregierung nicht klar - es sei "keine eindeutige Differenzierung möglich". Dass Gewässer wärmer werden, liegt demnach nicht nur an steigenden Außentemperaturen. Auch "Wärmeeinleitungen durch Kraftwerke" hätten einen "regional begrenzten, aber deutlichen Effekt".

Problematisch sind jedenfalls die Folgen: Weniger und wärmeres Wasser bedeute weniger Sauerstoff, nicht mehr erreichbare Laichplätze in den Auen, weniger Nahrung, hohe Schadstoff-Konzentrationen, sagen die Grünen.

"Über die Hälfte aller Gewässer in Deutschland sind in einem miserablen ökologischen Zustand", sagte die Klima-Expertin der Bundestagsfraktion, Annalena Baerbock. "Die Bundesregierung hat den Einfluss der Klimakrise auf unsere heimischen Gewässer nicht auf dem Schirm."

Sendung: hr1, 14. Juni 2017, 18 Uhr