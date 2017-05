Ein Unfall auf der Autobahn, doch eine Rettungsgasse für Einsatzkräfte fehlt - in letzter Zeit haben wir mehrfach über solche Fälle berichtet. Aber ist das Problem neu oder wird darüber nur häufiger berichtet? Ein Erklärungsversuch.

Verletzte Menschen, Trümmerteile liegen herum, es herrscht Chaos auf der Autobahn - ein Unfallszenario, das sich jeden Augenblick ereignen kann. Dann ist es existenziell, dass eine Rettungsgasse gebildet wird, damit Polizei und Hilfskräfte so schnell wie möglich zur Unfallstelle gelangen können. In den vergangenen Monaten kam es jedoch immer wieder vor, dass keine Rettungsgasse gebildet wurde. Rettungskräfte mussten den Weg bis zum Unfallort sogar zu Fuß zurücklegen, bepackt mit Sanitätsrucksäcken, und Verletzte mussten länger warten als nötig.

Seit Februar haben wir sechs Mal über solche Fälle berichtet, zuletzt erst vor zwei Tagen. Diese Berichte erreichten jeweils einen großen Nutzerkreis und sorgten ebenso jeweils für heftige Reaktionen in den sozialen Medien wie Facebook oder Twitter. Das wirft die Frage auf, ob es tatsächlich öfter vorkommt, dass die Rettungsgasse nicht gebildet wird, oder ob darüber mehr berichtet wird als frührer.

Gleich vorneweg: Die Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten, eine Statistik oder andere belastbare Zahlen zu Rettungsgassen gibt es nicht. Polizei und Einsatzkräfte haben vor Ort auch Wichtigeres zu tun, als das zu dokumentieren. Die Rettung von Leben hat oberste Priorität.

Das Problem "... gab's schon immer" vs. "... hat sich vermehrt"

Doch welchen Eindruck haben Polizei und Rettungsdienste in dieser Frage? Die Antwort: ganz unterschiedlich. So berichtet der Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen, Matthias Mänz: "Es kommt vor, dass die Rettungsgasse nicht gebildet wird und Einsatzkräfte behindert werden. Doch das gab es auch schon in der Vergangenheit." Wenn die Rettungsgasse mal gefehlt habe, dann habe man auch früher schon darüber berichtet, so Mänz. Der Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen, Bernd Hochstätter, ergänzt dazu: "Es kommt aber auch vor, dass es vorbildlich funktioniert."

Die neuerlichen Probleme führt Hochstätter auf die neue Regelung zurück, die seit Anfang dieses Jahres gilt. Demnach muss die Rettungsgasse gebildet werden, sobald der Stau entsteht und nicht erst, wenn Einsatzkräfte sich einen Weg bahnen wollen. "Diese neue Regelung ist bei den Menschen noch nicht in den Köpfen angekommen", glaubt Hochstätter. "Die Leute warten noch, bis das Blaulicht zu sehen oder zu hören ist. Das ist dann aber zu spät." Da müsse noch ein Umdenken einsetzen.

Anders hingegen fällt das Urteil bei der Polizei in Gießen und in Fulda aus: "Es gibt Leute, die hinter dem Rettungsdienst hinterherfahren oder die den Standstreifen benutzen, so dass die Rettungsgasse nicht gebildet werden kann. Das hat sich in letzter Zeit vermehrt", schildert Jörg Reinemer vom Polizeipräsidium Mittelhessen. Und auch Martin Schäfer vom Polizeipräsidium Osthessen beklagt: "Trotz monatelanger Kampagnen und obwohl Medien das Thema immer wieder erwähnen, tut sich nichts bei der Moral der Autofahrer."

Feuerwehr und Rettungkräfte: Fehlverhalten nimmt zu

Ähnlich schätzt die Feuerwehr das Phänomen ein: "Das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer ist nicht immer so, wie es die Bestimmungen vorschreiben", sagt Holger Schönfeld vom Landesfeuerwehrverband Hessen. In der Vergangenheit hätten Einsatzkräfte zunehmend erlebt, dass die Rettungsgasse nicht gebildet wurde. "Wenn sie nicht zum Unfallort kommen können, ist das eine erhebliche Belastung für die Einsatzkräfte, aber auch für die Verkehrsteilnehmer. Denn die Wartezeit im Stau verlängert sich ja dann auch erheblich."

Auch für Rettungsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz oder die Johanniter Unfallhilfe sind fehlende Rettungsgassen schon länger ein drängendes Problem. Die Landesregierung startete vor zwei Jahren die Kampagne "Rettungsgasse rettet Leben" , weil Einsatzkräfte immer wieder über solche Fälle berichtet hatten, wie Michael Schaich, Sprecher des Innenministeriums in Wiesbaden, sagt. An Autobahnbrücken wurden entsprechende Banner angebracht und landesweit Flyer verteilt, die darüber aufklären sollen. Die Kampagne soll laut Schaich präventiv wirken. Als repressive Maßnahme gebe es außerdem Bußgelder.

"Qualität der Vorkommnisse hat sich geändert"

Ob Aufklärung und Bußgelder allein reichen, bezweifelt der Verkehrspsychologe Don DeVol. Es habe schon immer eine kleine extreme Gruppe im Straßenverkehr gegeben, die sich rücksichtslos oder egozentrisch verhalten habe, sagt der Vize-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie (DGVP). "Aber die Qualität solcher Vorkommnisse hat sich geändert: Dass Rettungssanitäter beleidigt oder behindert bis hin zu tätlich angriffen werden, das hat es in früheren Jahren so nicht gegeben", erklärt DeVol. Der Respekt gegenüber Polizei und Rettungskräfte habe abgenommen.

Gleichzeitig sei es neu, dass Leute sich hinstellen und mit ihren Smartphones das Geschehen am Unfallort filmen und das dann in den sozialen Medien verbreiten. Dadurch entstehe der Eindruck, dass es mehr Gaffer gebe. Aber Gaffer und gestresste Fahrer habe es auch schon immer gegeben, betont DeVol. "Das Gaffen allein ist aber harmlos im Vergleich dazu, dass die Leute Aufnahmen machen, statt Erste Hilfe zu leisten." Solche Leute hätten eine geringe Empathie und ein mangelndes Selbstwertgefühl. "Die sind eigentlich ungeeignet für den Straßenverkehr und müssten die Fahrerlaubnis entzogen bekommen", meint DeVol.

Härtere Strafen für Gaffer und Rettungsgassen-Blockierer

Mit solchen drastischen Strafen müssen Autofahrer erst mal nicht rechnen. Aber der Bundesrat billigte just am Freitag härtere Strafen bei tätlichen Angriffen auf Polizisten und Rettungskräfte. Gilt das neue Gesetz, drohen für solche Vergehen bis zu fünf Jahre Haft. Außerdem machen sich dann auch Gaffer und Blockierer von Rettungsgassen strafbar. Letzteres wurde bisher mit einem Bußgeld und einem Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg geahndet.

Ob das neue Gesetz auch dazu führt, dass die Rettungskräfte künftig öfter ungehindert bis zur Unfallstelle gelangen, muss sich noch zeigen. Möglicherweise war es auch schlicht Zufall, dass hier in Hessen zumindest binnen drei Monaten bei sechs Unfällen die Rettungsgasse nicht gebildet wurde.