Nach einer schweren Messerattacke in Steffenberg hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 23-Jährige soll einen Mann mit mehreren Stichen lebensgefährlich verletzt haben.

Bild © picture-alliance/dpa

Der 23 Jahre alte Verdächtige sei am Sonntagabend gegen 18 Uhr im nordrhein-westfälischen Soest festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Marburger Staatsanwaltschaft hessenschau.de. Einzelheiten der Festnahme waren zunächst nicht bekannt.

Der 23-Jährige werde nun nach Marburg zurückgebracht. Dort soll er am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Nach dem Mann war per Großfahndung gesucht worden. Die Polizei hatte das Kennzeichen seines Fluchtautos veröffentlicht.

Opfer noch nicht ansprechbar

Bei der Messerattacke in Steffenberg (Marburg-Biedenkopf) war ein 26-Jähriger vermutlich durch mehrere Stiche schwer verletzt worden. Er schwebte am Sonntag noch in Lebensgefahr und war nicht ansprechbar, wie die Polizei am mitteilte.

Das Opfer und der Verdächtige sollen sich gekannt haben haben. Hergang und Hintergrund der Attacke vom späten Freitagabend sind bislang jedoch unklar.