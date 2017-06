Bei einem Schlag gegen die Rockerbande Osmanen in drei Bundesländern hat die Polizei sieben Männer festgenommen. Auch einem Duo aus Hessen wird vorgeworfen, Aussteiger erpresst, beraubt und verletzt zu haben.

Bei Razzien gegen die rockerähnliche Gruppe der Osmanen Germania haben Ermittler auch Wohnungen in Hessen durchsucht. Bereits am vergangenen Samstag wurden nach Angaben der federführenden Staatsanwaltschaft Stuttgart zwei 34 und 37 Jahre alte Verdächtige im Kreis Offenbach und im Hochtaunuskreis festgenommen. Gegen beide wurden Haftbefehle erlassen.

Fünf weitere Verdächtige im Alter von 19 bis 45 Jahren konnten bei einer neuerlichen Razzia am Dienstagmorgen in Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gefasst werden. Die insgesamt sieben Festgenommenen sollen Mitglieder, die die Rockergruppe verlassen wollten, erpresst, beraubt und zusammengeschlagen haben. In mindestens einem Fall hätten sie auch den Tod ihres Opfers in Kauf genommen.

Waffen und Drogen sichergestellt

Polizei und Staatsanwaltschaft in Baden-Württemberg ermitteln seit Ende 2016 gegen Mitglieder der Osmanen und anderer rockerähnlicher Gruppen. Hintergrund sind wiederholte gewalttätige Auseinandersetzungen. Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler nach eigenen Angaben Waffen, Rauschgift, Bargeld, Datenträger und Schmuck sicher.

Zuletzt waren im März Räume der Osmanen in Hessen und anderen Bundesländern durchsucht worden. Hintergrund war ein Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche, Urkundenfälschung, Erpressung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Haftbefehle lagen dabei nicht vor.

Weitere Informationen Osmanen Die Osmanen gelten als die am schnellsten wachsende rockerähnliche Gruppierung. Ende 2016 ging das LKA davon aus, dass es in Hessen 70 bis 80 Osmanen gibt, die sogenannten Chaptern in Hanau, Frankfurt und dem World Chapter in Dietzenbach zuzuordnen sind. Die Mitglieder der Gruppierung, die sich 2015 in Dreieich (Offenbach) als Boxklub gegründet hatte, gelten als türkisch-nationalistisch. Sie rivalisieren mit kurdischen Gruppierungen wie dem Netzwerk Bahoz. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr1, 27.06.2017, 14.00 Uhr