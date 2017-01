Silvesterraketen haben in der Neujahrsnacht auf dem Feldberg im Taunus einen Großbrand ausgelöst: Rund 1.000 Quadratmeter Wiese standen in Flammen. Im ganzen Land mussten die Feuerwehren zu Großeinsätzen ausrücken.

Silvesterfeuerwerk mit Folgen: Einige Dutzend Besucher waren zum Jahreswechsel auf das Feldbergplateau im Taunus gefahren, um auf dem höchsten Gipfel im Rhein-Main-Gebiet ins neue Jahr zu feiern. Die Feuerwerkskörper setzten kurz nach Mitternacht die Wiese vor den Sendetürmen auf einer Fläche von 1.000 Quadratmetern in Brand. Auch am nahe gelegenen Brunhildesfelsen loderten kurz nach Mitternacht Flammen auf.

Die Besucher traten das Feuer zum Teil selber aus. Bild © einsatzfotos.tv

Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Niederreifenberg (Hochtaunus) war das Feuer beim Eintreffen der Rettungskräfte zum Teil schon von den Besuchern ausgetreten worden. Die Feuerwehr habe nur noch einzelne Glutnester nachlöschen müssen. Verletzt wurde offenbar niemand.

Dachstuhlbrand in Langen

Gegen 2.50 Uhr stand in Langen (Offenbach) ein Dachstuhl in Flammen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Bewohner des mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses von den Einsatzkräften aus dem Gebäude geholt.

In der Langener Innenstadt brannte in der Nacht ein Dachstuhl. Bild © einsatzreport-suedhessen.de

Das Feuer zerstörte etwa die Hälfte des Dachstuhls, der sich über das vierte und fünfte Obergeschoss erstreckt, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr hessenschau.de. Die Brandursache ist noch unklar. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Verletzt wurde niemand.

Abgebrannte Scheune in Südhessen

Im Ortskern von Lützelbach-Seckmauern (Odenwald) brannte in der Nacht auf Neujahr eine Scheune ab. Die Feuerwehr setzte 80 Einsatzkräfte ein, gegen 2 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Verletzt wurde niemand. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 100.000 Euro. Die Brandursache ist unklar.

Ein außer Kontrolle geratener Feuerwerkskörper flog um kurz nach 1 Uhr durch ein gekipptes Fenster eines Wohnhauses in Bad König (Odenwald). Dort setzte er einen Stuhl mit abgelegter Kleidung in Brand. Laut Polizeibericht löschten die Bewohner das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Drei Bewohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Die Schadenshöhe ist unklar, ebenso dessen Verursacher.

Hoher Schaden nach Bränden in Mittelhessen

Die Polizei in Mittelhessen meldete einen folgenschweren Brand in einem vierstöckigen Wohnhaus in Bad Nauheim (Wetterau). Gegen 0.40 Uhr kam es dort aus ungeklärter Ursache zu starker Rauchentwicklung im ersten Stock. Die Feuerwehr holte mithilfe einer Drehleiter zwölf Menschen aus dem Haus. Vier Bewohner zogen sich Rauchgasvergiftungen zu. Der Schaden wird auf 300.000 Euro geschätzt.

In Bischoffen-Niederweidbach (Lahn-Dill) fing am Abend des Silvestertags ein Carport Feuer.

In Bischoffen-Niederweidbach brannte erst ein Carport, dann das ganze Haus. Bild © Jörg Fritsch

Wie die Polizei mitteilte, griffen die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus über. Das Anwesen brannte nieder. Die Bewohner des Hauses retteten sich unverletzt ins Freie. Der Schaden beträgt rund 150.000 Euro. Brandursache: unklar.

Brennendes Wohnhaus in Osthessen

Gegen 3.15 Uhr fing in Fulda-Bernhards ein Wohnhaus an zu brennen. Laut Polizeibericht entzündete sich aus ungeklärter Ursache eine Lagerstelle für Brennholz am Haus. Von dort griffen die Flammen auf das Wohnhaus über und breiteten sich im gesamten Dachgeschoss aus. Die sechs Hausbewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Feuerwehren aus mehreren Orten löschten das Feuer, das einen Schaden von rund 150.000 Euro anrichtete.

Brand in Lagerhalle in Nordhessen

In der Lagerhalle einer Lackiererei in Korbach (Waldeck-Frankenberg) fing in der Neujahrsnacht Papier auf einem Anhänger Feuer - nach Angaben der Polizei war vermutlich ein Feuerwerkskörper durch das wegen Renovierungsarbeiten offene Tor geflogen. In der Halle standen mehrere Fahrzeuge, sie wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt rund 30.000 Euro.

In Frankenberg geriet aus ungeklärter Ursache eine Mülltonne in Brand. Das Feuer griff auf einen Carport über, wo ein geparktes Auto stand. Auch hier wurde niemand verletzt, auch hier schätzt die Polizei den Schaden auf rund 30.000 Euro.