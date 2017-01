Feuer in Alsfelder Kleingartenanlage

Großbrand in den Lauben: Mehrere Hütten brannten in der Nacht zu Dienstag in Alsfeld ab, das Feuer war kilometerweit zu sehen - auch, weil zwei Gasflaschen brannten. Vieles deutet auf Brandstiftung hin.

Zwei Gartenlauben haben in der Nacht zu Dienstag in der Alsfelder Innenstadt gebrannt und Feuerwehr und Polizei mehrere Stunden lang beschäftigt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen halb vier Uhr alarmiert. Zunächst brannten zwei Hütten, weitere fingen ebenfalls Feuer, am Ende waren vier bis fünf völlig zerstört. Der Schaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Bereich, sagte ein Polizist. Verletzt wurde aber offenbar niemand, einige Hühner kamen allerdings wohl ums Leben.

Unter Atemschutz bekämpften mehrere Feuerwehrtrupps die Flammen und konnten ein Ausbreiten des Feuers in der dicht bebauten Freizeitsiedlung verhindern. Riesige Stichflammen schossen bei den Löscharbeiten aus zwei Gasflaschen in den Nachthimmel, das Feuer war im Umkreis von mehreren Kilometern zu sehen.

Löschwasser gefriert auf dem Asphalt

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, doch ersten Informationen zufolge fanden die Polizisten am Brandort aufgebrochene Schlösser vor und nahmen einen Benzingeruch war.

Durch die eisigen Temperaturen gefror das Löschwasser rasch, sodass auch der Bauhof der Stadt Alsfeld zum Streudienst ausrücken musste. Gegen Viertel vor sechs war der Feuerwehreinsatz beendet.