Aschereste in Brand Feuer in der Feuerwache

Ausgerechnet in der Feuerwache von Brachttal-Spielberg hat es gebrannt. Auslöser für den Einsatz im eigenen Haus waren Aschereste von Silvester.

Für die Feuerwehrleute von Brachttal (Main-Kinzig) hätte es sich wohl um einen eher alltäglichen und überschaubaren Einsatz gehandelt, wenn der Ort nicht gewesen wäre: Ausgerechnet zu einem Brand im Feuerwehrhaus im Ortsteil Spielberg wurden sie am frühen Montagabend alarmiert.

Bild © picture-alliance/dpa

In der Feuerwache war in einer Tonne gelagerte Asche von Silvester in Brand geraten, wie ein Sprecher der Polizei hessenschau.de am Montagabend sagte. Die Feuerwehreinheiten aus Brachttal hätten den Brandherd dann rasch selbst löschen können.

Nicht Flammen, sondern der Ruß verursachte schließlich Schäden an im Gebäude gelagerten Gegenständen und an einem Feuerwehrauto, wie die Polizei berichtete. Den Schaden bezifferten die Beamten auf rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.