Verletzte in Asyl-Unterkunft

Bei einem Brand in einer Unterkunft für Asylbewerber in Helsa-Eschenstruth bei Kassel sind drei Männer verletzt worden, zwei davon schwer. Die Polizei ermittelt gegen einen Bewohner.

Bei dem Feuer am Dienstagabend wurden drei Bewohner verletzt. Ein 28-Jähriger aus Syrien erlitt eine Rauchgasvergiftung, zwei 21 und 27 Jahre alte Somalier retteten sich mit Stichverletzungen aus dem brennenden Haus, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Somalier wurden noch am Dienstagabend operiert und sollen außer Lebensgefahr sein, erklärten die Beamten.

Streit eskaliert

Ersten Ermittlungen zufolge steht der 28-Jährige im Verdacht, die beiden Mitbewohnern im Streit mit einem Küchenmesser verletzt zu haben, so die Polizei. Anschließend könnte er den Brand gelegt haben, so die derzeitige Einschätzung nach ersten Zeugenangaben. Der 28-Jährige war nach dem Brand in Tatortnähe festgenommen worden.

Das Feuer in der Asylbewerber-Unterkunft war gegen 19 Uhr ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich schnell im gesamten Obergeschoss der Unterkunft aus. Bei Ankunft der Feuerwehr hatten alle Bewohner mit Ausnahme eines Mannes das Gebäude schon verlassen können. Der verbliebene Bewohner wurde von der Feuerwehr geborgen. Insgesamt waren in dem Fachwerkhaus mindestens 26 Asylbewerber untergebracht.

Gebäude unbewohnbar

Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar, sodass die Flüchtlinge von der Landkreis-Verwaltung in andere Unterkünfte verlegt werden.

