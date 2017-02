Feuer zerstört Fabrikhalle in Fuldabrück

In Fuldabrück bei Kassel ist in der Nacht ein Fabrikgebäude vollständig abgebrannt. Die Feuerwehr ist noch immer im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Der Notruf ging am Dienstagabend um 22.21 Uhr bei der Feuerwehr ein, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Kassel hessenschau.de am Mittwochmorgen. Rund 100 Feuerwehr sind seitdem im Einsatz. Es gebe noch immer Glutnester, seit 3.40 Uhr sei das Feuer aber unter Kontrolle, bestätigte der Sprecher. Mehrere kleine Gasexplosionen hätten in der Nacht die Löscharbeiten erschwert.

Fabrik für Edelstahlschläuche - keine Verletzten

Die Flammen hatten das Fabrikgebäude einer Firma für Edelstahlschläuche im Fuldabrücker Ortsteil Bergshausen (Kassel) erfasst. Die Firmenhalle ist nach Angaben der Feuerwehr auf einer Fläche von rund 6.400 Quadratmetern komplett niedergebrannt. Gefahrengut sei dort nicht gelagert worden.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wegen der starken Rauchentwicklung sollen die Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.