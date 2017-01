Feuerteufel wütet in Schöneck

Tatverdächtiger festgenommen Feuerteufel wütet in Schöneck

Erst zündete er einen Abschleppwagen an, dann warf er Böller und legte ein Feuer in einem Imbiss: In Schöneck hat ein Feuerteufel gewütet - die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Bild © picture-alliance/dpa

Die Brandserie begann am Montagabend: Im Schönecker Ortsteil Büdesheim (Main-Kinzig) zündete ein 37 Jahre alter Mann nach Angaben der Polizei einen alten Abschleppwagen an, der auf einem Hof abgestellt war.

Anwohnerin alarmiert Polizei

Dann warf der mutmaßliche Täter einen Böller in den Briefkasten eines Wohnhauses. Durch den Knall wurde eine Bewohnerin des Hauses auf den Mann aufmerksam. Sie rief die Polizei - und beobachtete, wie der Verdächtige in Richtung eines Imbisses lief.

In dem Imbiss soll der Mann dann die Fensterscheiben eingeschlagen und ein Feuer gelegt haben. Damit nicht genug: Auf einem Feld setzte er offenbar auch noch 40 Heuballen in Brand, bevor ihn die Polizei schließlich festnehmen konnte. Nach ersten Schätzungen verursachte der Mann einen Schaden in Höhe von 35.000 Euro. Er sollte im Laufe des Dienstags vernommen werden.