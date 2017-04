Nicht nur wenn's brennt, wird die Feuerwehr gebraucht. In Frankfurt und in Alsfeld rückte sie aus, um Tiere aus misslichen Lagen zu befreien. Hier steckte ein Hund fest, dort ein Raubvogel.

Eigentlich wollte sich Frauchen mit ihrer Familie gerade auf den Weg in den Urlaub machen, als ihr Hund die Pläne vorläufig durchkreuzte. Der Beagle hatte es irgendwie geschafft, sich so zwischen die Gitterstäbe einer Terrassentür in Alsfeld (Vogelsberg) zu zwängen, dass er nicht mehr vor und nicht mehr zurück kam.

Zu dritt Stangen aufgebogen

Da die Besitzerin das Tier auch nicht frei bekam, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die setzte zur Befreiung des Hundes zwar kein schweres Gerät ein. Immerhin waren die Muskelkraft von drei Feuerwehrmännern und eine Brechstange nötig, um die Gitterstäbe so aufzubiegen, dass der Beagle herausschlüpfen konnte.

Den Hund von Hand herauszuziehen, erschien den Einsatzkräften keine geeignete Option. "Man hätte dem Tier nur wehgetan, wenn man da irgendwas mit Gewalt probiert hätte", sagte ein Sprecher. Das Tier blieb unversehrt, und auch die Familie konnte ihren Urlaub mit etwas Verspätung antreten.

Bussard verfängt sich auf Hochhausbalkon

Auch die Frankfurter Feuerwehr wurde am Montag zu einem Tierrettungseinsatz gerufen. In einem Hochhaus hatte sich ein Mäusebussard zwischen einer Balkonbrüstung und einem Blumenkasten verfangen. Wie er das geschafft hat, ist laut Feuerwehr nicht bekannt.

Da die Lage zunächst unklar war, wurde die Höhenrettungsgruppe zum Einsatzort geschickt. Durch Handschuhe geschützt gelang es einem der Feuerwehrmänner schließlich, den Vogel mit einem beherzten Griff zu packen. Der nutzte sofort seine wiedergewonnene Freiheit - und flog mit unbekanntem Ziel davon.