Ein 65-jähriger Autofahrer kracht in ein Stauende. Die Feuerwehr schneidet sein Auto auf - um ihn und seinen Hund zu retten.

Zwei verletzte Personen mussten Feuerwehr und Rettungsdienst am Montag auf der A 44 in der Nähe von Kassel versorgen, dazu den Hund des Unfallverursachers. Der fuhr mit im Auto eines 65-Jährigen aus dem Kreis Warendorf, der in Richtung Kassel kurz vor der Bergshäuser Brücke ein Stauende zu spät bemerkte und auf das Auto einer 46-Jährigen aus Münster auffuhr.

Deren Auto wurde wiederum auf einen davor stehenden Pkw geschoben. Durch den Zusammenprall wurde der Mann schwer, die Autofahrerin leicht verletzt. Der 48 Jahre alte Fahrer des davor stehenden Autos blieb unverletzt.

Hoher Sachschaden

Ebenfalls unverletzt blieb der Hund im Auto des 65-Jährigen. Er hatte sich in den Fußraum des Autos geflüchtet. Um Mann und Hund aus dem Auto zu befreien, musste die Feuerwehr die Türöffnung mit einem Schneidegerät vergrößern. Der Fahrer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, er war während der Rettung ansprechbar.

Während er und die 46-Jährige ins Krankenhaus kamen, nahm eine Streife der Autobahnpolizei den Hund mit zur nächsten Dienststelle, wo ihn ein Angehöriger des 65-Jährigen abholte. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise rund 25.000 Euro. Durch den Unfall kam es zu Behinderungen auf der Strecke, die Autobahn wurde zeitweise gesperrt.