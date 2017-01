B455 in Wiesbaden

Bei einem Autounfall in Wiesbaden sind am Sonntagmorgen vier Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Rettungsdienst und Feuerwehr rückten mit 14 Fahrzeugen an.

Bei dem Unfall auf der B455 zwischen Siegfriedring und A66 in Wiesbaden wurden am Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr die Insassen zweier Autos verletzt. Die Feuerwehr berichtete von drei Schwer- und einem Leichtverletzten, zwei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren.

Da zwei Verletzte eingeklemmt waren, rückte die Feuerwehr mit zahlreichen Fahrzeugen an und befreite die Eingeklemmten mit schwerem Gerät. Insgesamt waren 14 Wagen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes mit 39 Einsatzkräften vor Ort. Über die Ursache des Unfalls gab es zunächst keine Angaben.