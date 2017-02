Feuerwehr bekämpft Glutnester nach Großbrand in Gelnhausen

Geschäftshaus in Flammen

Die Löscharbeiten in einem mehrstöckigen Geschäftshaus in Gelnhausen sind auch am Mittwoch noch im Gange. Die Witterungsbedingungen erschweren die Arbeit der Feuerwehr.

Auch knapp 20 Stunden nach dem Dachstuhlbrand eines mehrstöckigen Wohn- Geschäftshauses in Gelnhausen (Main-Kinzig) sind die Löscharbeiten noch nicht abgeschlossen. Befeuert vom starken Wind, würden einzelne Glutnester immer wieder entzündet, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmittag. Wie lang der Einsatz noch dauern werde, sei kaum abzusehen.

Das Gebäude, in dem auch die Agentur für Arbeit Büros hat, war am Dienstag gegen 19.40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Über mehrere Stunden schlugen Flammen aus dem Dach, zahlreiche Schaulustige versammelten sich vor Ort. Im Einsatz waren mehrere Feuerwehren aus der Region, Polizei und Rettungsdienst - insgesamt etwa 150 Einsatzkräfte.

Hoher Sachschaden

Laut Polizei und Feuerwehr wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr hatte den Brand nach eigenen Angaben schnell unter Kontrolle. Anwohner waren demnach nicht gefährdet. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mehrere 100.000 Euro. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang unklar.

Der Bereich um den Bahnhof, das Parkhaus am Bahnhof und Teile der Hailerer Straße seien wegen des Einsatzes gesperrt, twitterte die Polizei.