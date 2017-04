Das wird die anderen im Kindergarten beeindrucken: Für einen Vierjährigen in Wiesbaden haben sich ein Löschfahrzeug und ein Rettungswagen in Bewegung gesetzt. Der Kleine hing zu sehr an einem Bauklötzchen.

Ein Großaufgebot aus Feuerwehrleuten und Rettungskräfte hat sich darum gekümmert, dass der Mittelfinger eines Vierjährigen aus Wiesbaden von einem Bauklotz befreit wird. Dem kleine Samuel war das Missgeschick passiert, als eigentlich Schlafenszeit war. Statt gleich ins Bett zu gehen, spielte er doch noch ein bisschen. Dabei klemmt er sich den Finger ein, wie die Feuerwehr am Donnerstag berichtete.

Die Eltern hatten zuvor vergeblich versucht, den Finger mit Hilfe von Sonnenblumenöl aus dem Würfel zu bekommen. Sie riefen den Notruf an, und die Leistelle schickte gleich ein Löschfahrzeug und einen Rettungswagen zur Hilfe.

Holzklotz auseinander gesprengt

Es war dann ein Schreck mit aufregendem Ende: "Mit einer kleinen Säge konnten die Feuerwehrmänner den Holzwürfel einsägen, um ihn anschließend mit einem Seitenschneider behutsam auseinander zu sprengen", berichtet die Feuerwehr Wiesbaden vom Einsatz.

Der Finger sei unversehrt geblieben. Zur Belohnung für das tapfere Durchhalten habe Samuel dann "noch etwas fernsehen dürfen um dann auch wirklich ins Bett zu gehen." Die Feuerwehr lobt derweil ihren eigenen Einsatz, es zeige, dass die Feuerwehr "für Einsätze aller Art" da sei.