Action mit rund 150 Beteiligten: Für einen knapp 15-minütigen Imageclip hat die Feuerwehr Gudensberg einen beachtlichen Aufwand betrieben. Nun hat der Streifen Premiere gefeiert – im nahezu ausverkauften Kinosaal in Fritzlar. Hier ist der Clip zu sehen.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Das Dachgeschoss eines Wohnhauses in Melsungen brennt lichterloh, ein kleiner Junge harrt in seinem Kinderzimmer aus. Eine Passantin, die mit ihrem Hund Gassi geht, alarmiert sofort die Feuerwehr. Binnen weniger Minuten rücken die Einsatzkräfte in voller Montur aus. Doch schaffen sie es noch rechtzeitig, das bewusstlose Kind zu retten? Es ist ein Kampf mit der Zeit, den die Feuerwehr tagtäglich zu bewältigen hat.

Das zeigt der aufwändig gedrehte Kurzfilm der Feuerwehr Gudensberg, der auf Initiative des Kreisfeuerwehrverbandes Fritzlar-Homberg entstand. Aus 40 Stunden Videomaterial ist ein 15-minütiger Streifen entstanden. Jetzt ist "Die Feuerwehr – Der Film" online. Die Macher haben ihn am Mittwoch im Kino in Fritzlar vor rund 200 Zuschauern erstmals gezeigt.

Rund 10.000 Aufrufe bei YouTube

Das Feedback nach der Premiere sei bislang sehr gut gewesen, sagt Projektleiter Bernd Völske von der Freiwilligen Feuerwehr Gudensberg. Der Film kann inzwischen auch auf dem Streaming-Dienst "YouTube" abgerufen werden. Knapp 10.000 Aufrufe hat der Clip bis Freitag bekommen - mit bislang überwiegend positiven Rückmeldungen. "Das ist von A bis Z eine runde Nummer", findet auch Torsten Hertel, Kreisbrandinspektor Fritzlar-Homberg.

Imagefilme für Feuerwehren gibt es bereits einige, darunter auch sehr professionelle Produktionen. "Viele sind richtig gut und wir wollten nicht kopieren", erzählt Projektleiter Völske. Sein Ziel sei es gewesen, die Vielfalt des Ehrenamts bei der Feuerwehr abzubilden.

Protagonisten sind die Feuerwehrleute selbst. Sie haben sich auch bei 34 Grad Außentemperatur in voller Schutzausrüstung, inklusive Gasmasken vor die Kamera gestellt. Bis zu zehn Stunden haben die 18 Drehtage gedauert, die sich von April 2015 bis März 2017 erstreckten. Beteiligt waren rund 150 Menschen, darunter Mitarbeiter von neun Feuerwehren und Jugendfeuerwehren.

Film ohne Dramatisierung

Produziert hat das Video der 50 Jahre alte Hobbyfilmer Michael Mengel. Sein 15 Jahre alter Sohn ist in der Gudensberger Feuerwehr aktiv, Mengel selbst ist es nicht. Trotzdem hat er den Film kostenlos produziert. "Ich wollte zeigen, wie viele unterschiedliche Arbeiten bei der Feuerwehr anfallen", erzählt Mengel über sein Werk, das ohne Dramatisierung auskommt. "Ich dachte früher, bei der Feuerwehr fliegt ständig etwas in die Luft – das entspricht natürlich überhaupt nicht der Realität."

Auch wenn der Regisseur kein Geld verlangte, Kosten fielen trotzdem an. Für Material und Verpflegung gab die Feuerwehr Gudensberg rund 2.000 Euro aus. Die Summe wurde über vier Sponsoren gedeckt.