Ein Wohn- und Geschäftsgebäude in Baunatal stand am späten Dienstagabend lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr holte zwei Bewohner und einen Hund per Leiter aus dem Holzhaus.

"Da wird nicht viel zu retten sein“, sagte ein Polizeisprecher am späten Dienstagabend, um den Sachschaden beim Brand eines in Holzbauweise errichteten Wohn- und Geschäftshauses in Baunatal (Kassel) zu beschreiben. Aus dem Gebäude, das komplett in Flammen stand, hatten die Einsatzkräfte zuvor mit Hilfe einer Leiter die zwei Bewohner und einen Hund gerettet.

Im Gerätehaus untergekommen

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei niemand. Der Brand hatte sich offenbar von einem Lagerraum aus auf das restliche Gebäude ausgebreitet. Die Ursache steht noch nicht fest, auch die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. "Es werden auf jeden Fall mehrere hunderttausend Euro sein", sagte der Polizeisprecher.

Sicherheitshalber evakuierte die Feuerwehr auch benachbarte Wohnhäuser. Wie viele Menschen betroffen waren, blieb zunächst unbekannt. Ihnen bot die Feuerwehr Aufenthalt in einem Gerätehaus an.