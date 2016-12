Auf einer Landstraße bei Messel sind zwei Autos kollidiert - fünf Menschen wurden verletzt. Unter ihnen waren Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Sie mussten von ihren eigenen Kollegen gerettet werden.

Bei einem Unfall auf der L3094 bei Messel (Darmstadt-Dieburg) sind am Dienstagabend fünf Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei sind an einer Kreuzung zwei Autos zusammengestoßen. In einem der Wagen saßen vier Menschen im Alter von 17 bis 20 Jahren, in dem anderen Wagen ein 57-Jahre alter Mann.

Unter den Verletzten waren Mitglieder der örtlichen Feuerwehr. Sie mussten von ihren Kollegen geborgen werden. Die Straße wurde kurzzeitig gesperrt. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar.