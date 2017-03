Der Biber hatte sich in Seligenstadt unter einem Auto verkrochen.

Der Biber hatte sich in Seligenstadt unter einem Auto verkrochen. Bild © Rudi Rack

Kurioser Einsatz in Seligenstadt

Aus einer heiklen Lage hat die Feuerwehr einen Biber in Seligenstadt gerettet. Das Nagetier hatte sich unter einem Auto verschanzt. Bei seiner Befreiung biss der Biber zu.

Anwohner im Seligenstädter Stadtteil Klein-Welzheim hatten den Biber am Wochenende unter einem Pkw entdeckt. In der Annahme, dass das Tier feststecke und sich nicht mehr befreien könne, riefen sie Polizei und Feuerwehr hinzu. Die Einsatzkräfte stellten schnell fest, dass der recht kräftig gebaute Biber sich zwar frei unter dem Wagen bewegen konnte - rauskommen wollte der Nager aber dennoch nicht. Offenbar war das Tier so verängstigt, dass es sich nicht hervor traute.

Alle Versuche, ihn mit Besenstielen und Feuerwehrschläuchen zum Umdenken zu bewegen, scheiterten jedoch. Als plötzlich der kräftige Schwanz des Tieres - in der Fachsprache Kelle genannt - unter dem Wagen hervorragte, griff ein Retter zu, wie das Anzeigenblatt "Der Seligenstädter" berichtete. Der Biber habe noch versucht, sich am Asphalt festzukrallen, konnte jedoch mit vereinten Kräften mehrerer Helfer schließlich in einen Käfig verfrachtet werden. Eine Person wurde dabei leicht durch Bisse verletzt.

Mit vereinten Kräften wurder der Nager in einen Käfig gesteckt. Bild © Rudi Rack

Zur Beobachtung wurde der Biber zu einem örtlichen Tierarzt gebracht, wo er jedoch nur eine Nacht verbringen musste. Bereits am Sonntag konnte er dort von der Feuerwehr wieder abgeholt und schließlich in die Freiheit entlassen werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Montag hessenschau.de sagte.

