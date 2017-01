Same procedure as every year: Das Feuerwerk zu Neujahr hat die Feinstaubwerte in die Höhe schießen lassen. Die Deutsche Umwelthilfe fordert die Kommunen auf, sich von einer "unzeitgemäßen Tradition" zu verabschieden.

Vor allem in größeren Städten sind die Feinstaubwerte (PM10) am Silvesterabend und am Neujahrsmorgen in die Höhe geschossen. In der Spitze erreichten sie zum Beispiel in Frankfurt 553,5 Mikrogramm per Kubikmeter Luft, in Wiesbaden 650,2 Mikrogramm und in Kassel 186,8 Mikrogramm. Am stärksten belastet war die Luft in den ersten Stunden nach Mitternacht, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) auf Anfrage von hessenschau.de mitteilte.

Selbst die Tagesmittelwerte an Silvester und Neujahr lagen in den größeren Städten deutlich über den Werten der angrenzenden Tage, wie Daten des Umweltbundesamts zeigen. In Kassel-Mitte und an der Wiesbadener Ringkirche war der Wert an Neujahr jeweils dreimal so hoch wie am 30. Dezember, an der Messstation an der Friedberger Landstraße im Frankfurter Nordend jedoch nur um etwas mehr als die Hälfte höher.

Überall lagen die Werte über dem kritischen Wert von 50 Mikrogramm per Kubikmeter Luft. Tage mit dieser Überschreitung sind zu melden und waren im Jahr 2016 recht selten. Nach HLNUG-Angaben gab es in Frankfurt-Friedberger Landstraße sieben davon, in Kassel-Mitte zwei, in Wiesbaden an der Ringkirche nur einen - das dürfte der Neujahrstag gewesen sein.

Der Leiter des Luftmessnetzes Hessen beim HLNUG, Stefan Jacobi, weist darauf hin, dass die Werte der einzelnen Messstationen deutlich dadurch beeinflusst werden, ob in ihrer unmittelbaren Nähe Feuerwerkskörper abgefeuert werden oder nicht. Grundsätzlich sei die Erhöhung dieses Mal nicht so deutlich ausgefallen wie in manchen früheren Jahren - und das trotz Inversionswetterlage mit tief hängenden Wolken und wenig Wind und Luftaustausch.

Umwelthilfe: "Alle unnötigen Belastungen vermeiden"

Für Jürgen Resch, den Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), ist die "wilde Böllerei mit Schwarzpulverfeuerwerk" nicht mehr zeitgemäß. Dass jeder seine Raketen und Feuerwerkskörper abfeuere, wo er wolle, sei nicht nur aus Gründen des Brandschutzes vor allem bei älteren Gebäuden, des Umwelt- und Tierschutzes und der Vorbeugung von Verletzungen fragwürdig. Es widerspreche auch Bestrebungen, die Luft möglichst sauber zu halten.

"Was das Rauchen angeht und Abgase von Fahrzeugen, hat sich die Einstellung der Menschen dazu in den vergangenen Jahren verwandelt. Beim Feuerwerk gibt es eine solche Veränderung nicht", wundert sich Resch im Gespräch mit hessenschau.de. Zwar seien die deutlich höheren Belastungen nur auf wenige Stunden oder Tage rund um den Jahreswechsel begrenzt. "Doch es gilt, alle unnötigen Belastungen zu vermeiden", so Resch.

Die DUH fordert die Kommunen daher auf, mit kommunalen Satzungen die Böllerei zu Silvester einzuschränken: indem sie spezielle Flächen außerhalb der Städte dafür auswiesen oder nur ein zentrales professionelles Feuerwerk zuließen, wie das etwa in Paris und Sydney der Fall sei. Es gebe auch Feuerwerk ohne Schwarzpulver, das Luft und Gesundheit der Bürger weniger belaste.