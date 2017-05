Im Frankfurter Gallusviertel haben Bauarbeiter eine Weltkriegsbombe gefunden. Für die Entschärfung des 250-Kilo-Sprengsatzes müssen fast zweitausend Anwohner ihre Häuser verlassen.

Die Weltkriegsbombe sei am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr bei Bauarbeiten in der Schneidhainer Straße im Frankfurter Gallusviertel gefunden worden, teilte die Polizei mit. Die fünf Zentner schwere Bombe soll noch am Abend vor Ort entschärft werden.

Im Umkreis von rund 700 Metern müssen mehrere Häuser und Wohnblocks geräumt werden. Hiervon sind rund 1.800 Anwohner betroffen, wie ein Polizeisprecher hessenschau.de sagte. Mit den Vorbereitungen der Evakuierung wurde bereits begonnen.

Diese Straßen sind betroffen

Schneidhainer Straße zwischen Frankenallee und Europaallee

Wörsdorfer Straße

Idsteiner Straße

Hornauer Straße

Kelkheimer Straße

Die Anwohner können in die Sporthalle der Paul-Hindemith-Schule gehen. Die Polizei informiert auch mit Lautsprecherdurchsagen und geht von Haus zu Haus, um die Menschen aus ihren Wohnungen zu holen.

