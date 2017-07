Am Westkreuz Frankfurt ist auf der Verbindung zwischen der A5 und der A648 ein Obstlaster umgekippt. Bis er geborgen ist, bleibt die Strecke dort gesperrt.

Der mit Obst und Gemüse beladene Lkw war in der Nacht zum Freitag am Frankfurter Westkreuz auf der A5 in Richtung Kassel unterwegs. Als der Fahrer auf die A648 Richtung Eschborn abfahren wollte, passierte der Unfall, wie die Polizei am Freitag berichtete. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, der Laster kippte um. 20 Paletten Obst und Gemüse verteilten sich auf der Fahrbahn.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Streckenabschnitt wurde für den Verkehr gesperrt. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten zogen sich die ganze Nacht hin und waren schwieriger als gedacht. Möglicherweise würden sie noch den ganzen Vormittag andauern, sagte ein Polizeisprecher. Bis dahin sollten Autofahrer über das Nordwestkreuz und die A66 ausweichen. Im Berufsverkehr bildete sich am Morgen ein sechs Kilometer langer Stau.