Weniger Einbrüche, mehr Drogenhandel - die Frankfurter Polizei hat am Dienstag ihre Kriminalitätsstatistik für 2016 vorgestellt. Unter dem Strich kann sich die Stadt über einen Rückgang der Straftaten freuen.

Deutlich weniger Einbrüche, aber auch weniger Raubüberfälle: Im Gegensatz zum landesweiten Trend ist in Frankfurt die registrierte Kriminalität zurückgegangen. Die Polizei erfasste in der hessischen Metropole im vergangenen Jahr knapp 115.000 Fälle. Das waren 3,3 Prozent weniger als 2015, wie Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswill am Dienstag berichtete. Die Aufklärungsquote lag bei 61 Prozent.

In Hessen sind dagegen nach den bereits in der vergangenen Woche vom Innenministerium vorgelegten Zahlen die Delikte im vergangenen Jahr um 2,2 Prozent auf 412.000 gestiegen. Als Hauptursache wurden dabei Verstöße gegen das Aufenthalts-, Asyl- und EU-Freizügigkeitsgesetz genannt.

Wohnungseinbrüche stark rückläufig

Ähnlich wie im Land waren auch in Frankfurt bei den erfassten Fällen neben dem Autodiebstahl vor allem Wohnungseinbrüche (minus 12,7 Prozent) stark rückläufig. Dies wird mit der verstärkten Präventionsarbeit seitens der Polizei und mehr Vorsorge bei Mietern oder Wohnungseigentümern begründet. Auch beim Handtaschenraub und bei sonstigen Rauberfällen gab es Rückgänge.

Stark zugenommen hat dagegen der Fahrraddiebstahl und vor allem die erfasste Rauschgiftkriminalität (plus 25 Prozent). Dies führt die Polizei auch auf die verstärkten Kontrollen im Frankfurter Bahnhofsviertel zurück. Der registrierte Rauschgifthandel im Problemgebiet - vor allem bei Marihuana - ist der Polizei zufolge zu 60 Prozent in der Hand von Zuwanderern vor allem aus nordafrikanischen Ländern.

Polizeichef: "Zuwanderer nicht krimineller als Deutsche"

Sieht man davon mal ab, lässt die Statistik nach Bereswills Worten aber keine Hinweise zu, dass Zuwanderer in Frankfurt krimineller seien als Deutsche. Bei der erfassten allgemeinen Kriminalität registrierte die Polizei zwar bei Zuwanderern ein hohes Wachstum. Doch ein Großteil davon entfällt auf die Rauschgiftdelikte im Bahnhofsviertel oder auch "Schwarzfahrten" in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Trotz der Erfolgsbilanz in 2016 wird Frankfurts Polizei den ewigen Spitzenplatz in der Kriminalitätsstatistik unter Deutschlands Großstädten kaum loswerden. Das räumt auch Bereswill ein - und verweist wieder mal darauf, dass das Großstadt-Ranking "Äpfel mit Birnen" vergleiche. Es werde einfach nicht berücksichtigt, dass Frankfurt die höchste Einpendlerzahl Deutschlands und zahlreiche Durchreisende wegen des größten deutschen Flughafens habe.

