Frau in Hotel getötet

Urteil im Prozess um eine tödliche Teufelsaustreibung in einem Frankfurter Hotel: Die Hauptangeklagte ist zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Vier Mitangeklagte erhielten Bewährungsstrafen.

Im Prozess um eine Teufelsaustreibung mit tödlichem Ende hat das Landgericht Frankfurt am Montag die 44 Jahre alte Cousine des Opfers zu sechs Jahren Haft verurteilt.

Das Gericht verhängte die Strafe wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge. Die vier mitangeklagten Mitglieder einer südkoreanischen Familie wurden zu Bewährungsstrafen zwischen eineinhalb und zwei Jahren verurteilt.

Richter: "Tragisches Geschehen"

Bereits in der vergangenen Woche war die Staatsanwaltschaft vom ursprünglichen Vorwurf des gemeinschaftlichen Mordes abgerückt. Der Vorsitzende Richter sagte am Montag, das zu Prozessbeginn in Medien gezeichnete Bild der Angeklagten als "grausame Folterer" habe sich nicht als richtig erwiesen.

Die Angeklagten hätten aus einer spirituellen Überzeugung heraus gehandelt und im Glauben, ihre 41 Jahre alte Verwandte von einem Dämonen heilen zu können. Der Richter sprach von einem "tragischen Geschehen".

Die 41 Jahre alte Frau war im Dezember 2015 tot in einem Hotelzimmer in Frankfurt entdeckt worden. Zuvor sollen ihre Verwandten eine Teufelsaustreibung versucht haben.

Staatsanwalt hatte acht Jahre Haft gefordert

Das Gericht blieb mit seinem Strafmaß unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Diese hatte acht Jahre Gefängnis für die 44 Jahre alte Hauptangeklagte gefordert. Die Frau habe sich "angemaßt, über Leben und Tod anderer zu entscheiden", hatte Staatsanwältin Nadja Böttinger in ihrem Plädoyer gesagt.

Sie unterstellte aber keine Tötungsabsicht mehr und verlangte eine Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge.

Prozess seit Oktober

Für einen 22 Jahre alten Mitangeklagten hatte die Anklage vier Jahre Haft gefordert, für seine 19 Jahre alte Schwester drei Jahre Jugendstrafe. Im Fall der zwei mit jeweils 16 Jahren jüngsten der insgesamt fünf Angeklagten aus Korea - darunter der Sohn des Opfers - hatte sich die Staatsanwaltschaft für Jugendstrafen von jeweils zwei Jahren auf Bewährung ausgesprochen.

Die Verteidiger hatten in vier Fällen Bewährungsstrafen und für den 16-jährigen Sohn des Opfers einen Freispruch gefordert. Die fünf koreanischen Angeklagten standen seit Oktober vor Gericht.

