Traurige Nachricht aus dem Frankfurter Zoo: Eines der beiden vor knapp einer Woche geborenen Gorillababys lebt nicht mehr. Das zweite Jungtier musste von Mutter Dian getrennt werden.

Noch am vergangenen Mittwoch war die Freude im Zoo Frankfurt groß: Gorilla-Weibchen Dian hatte zum zweiten Mal nach 2015 Zwillinge auf die Welt gebracht - ein sehr seltener und meist komplizierter Vorgang. Doch wie es den beiden Gorillababys geht, ließ sich noch nicht feststellen. Dian zog sich mit ihren Neugeborenen zurück und ließ keinen Pfleger an sich ran.

Inzwischen herrscht traurige Gewissheit, dass eines der beiden Babys tot ist, wie der Zoo am Montag mitteilte. Dies sei bereits am Freitag erkannt worden. Zudem hätten Pfleger beobachtet, dass das zweite Jungtier sehr schwach wirkte, erklärte Zoodirektor Manfred Niekisch. Man habe sich daher dazu entschieden, Dian zu betäuben und ihr das noch lebende Baby abzunehmen.

Zu schwach, um selbst zu trinken

Die Mutter hätte sich zwar gut um das Baby gekümmert, aber es war offenbar zu schwach, um selbst zu trinken. "Wir haben uns dann dazu entschieden, das Jungtier von der Mutter zu trennen und unter der ständigen Überwachung durch unsere Pfleger und die Tierärztinnen aufzupäppeln“, sagte der Zoodirektor. Inzwischen gehe es dem Jungtier - einem Gorilla-Mädchen - schon viel besser. Möglicherweise könne es am Dienstag wieder an Dian übergeben werden. "Nichts ist besser für einen kleinen Menschenaffen, als die Aufzucht durch die eigene Mutter", so Niekisch.

Warum der zweite Zwilling nicht überlebte, soll nun vom Deutschen Primatenzentrum in Göttingen untersucht werden. Zwillingsgeburten gelten bei Gorillas aber sowohl im Freiland als auch im Zoo als seltene und heikle Angelegenheit. Dian hatte bereits 2015 Zwillinge zur Welt gebracht - beide starben jedoch innen vier Monaten.

