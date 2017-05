Die Frankfurter Polizei will mit der Aktion "Uffbasse" auf Gefahren im Verkehr aufmerksam machen.

Die Polizei in Frankfurt will Verkehrsteilnehmer über die Gefahren durch Ablenkung im Straßenverkehr aufklären - vor allem durch Handys. Kontrolliert wird während der zweiwöchigen Aktion verstärkt vor Schulen und auf Radwegen.

Ein besonderer Schwerpunkt der zweiwöchigen Kampagne "Uffbasse! - Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr" liege auf dem Thema "Ablenkung", so die Polizei. Radfahrer, Schüler oder ältere Fußgänger seien im Straßenverkehr besonders gefährdet, etwa wenn sie oder Autofahrer sich von ihren Smartphones ablenken lassen.

Nicht nur Autofahrer seien verantwortlich für Unfälle mit sogenannten schwächeren Verkehrsteilnehmern. Auch Radfahrer, die über Rot fahren oder kein verkehrstaugliches Fahrrad besitzen, gefährdeten sich und andere. Mit Informationsveranstaltungen und Kontrollen auf Radwegen und vor Schulen will sich die Polizei gezielt an die Verkehrsteilnehmer richten.

"Sicherheits-Bewusstsein in die Köpfe kriegen"

"Wir versuchen, das Bewusstsein für Sicherheit in die Köpfe der Leute zu bekommen", erklärt Polizeisprecherin Isabell Neumann. Es gebe immer wieder Unfälle mit schwächeren Verkehrsteilnehmern, gestiegen sei deren Zahl in den vergangenen Jahren aber nicht. Im Rahmen der Kampagne wollen die Beamten deshalb mit besonderen Motiv-Postkarten für das Thema "Sicherheit im Straßenverkehr" sensibilisieren. Außerdem veröffentlichen sie in den sozialen Medien Bilder und Tipps rund um das Thema.