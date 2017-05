Was geschah in der Geburtsstunde unseres Sonnensystems? Astronaut Alexander Gerst und die Besatzung der ISS wollen das im Weltall ergründen. Nachwuchsforscher aus Frankfurt helfen - mit einem kleinen Kästchen.

Wenn der deutsche Astronaut Alexander Gerst in einem Jahr als Kommandant zur internationalen Raumstation ISS reist, dann hat er auch eine kleine Kiste aus Frankfurt im Gepäck: Zehn mal fünfzehn Zentimeter misst das Gerät, das die Frankfurter Promotionsstudentin Tamara Koch und ihr Team entworfen haben. Aber die Größe soll nicht täuschen: Läuft alles nach Plan, könnte die Box helfen, ein noch immer bestehendes Rätsel zu lösen: Wie genau kam es zur Entstehung unseres Sonnensystems?

Tamara Koch (sitzend) und ihr Team. Bild © Uwe Dettmar/Uni Frankfurt

Kochs Betreuer Frank Brenker, Professor am Institut für Geowissenschaften der Goethe-Uni, war auf den Studentenwettbewerb "Überflieger" am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) aufmerksam geworden: Die Teilnehmer sollten ein Experiment konzipieren, das auf der ISS durchgeführt werden kann. "Es sagte: Es wäre doch schön, wenn Du ein paar Studenten findest und da mitmachst", berichtet Koch hessenschau.de über die Anfänge.

Also stellte die Doktorantin ein elfköpfiges Team zusammen, und in nur fünf Wochen entwickelte die Gruppe einen Versuchsaufbau. "Wir mussten ganz schön reinhauen", berichtet Koch. Die Doktorarbeit blieb liegen, aber die Mühe hat sich gelohnt: Diese Woche wurde bekannt, dass aus mehr als 20 Vorschlägen das Experiment der Frankfurter Uni mit ins Weltall darf, neben einem Vorschlag aus Stuttgart und einem der Uni Duisburg-Essen.

Staubpartikel mit Blitzen beschießen

Bei dem Versuch wollen die Forscher herausfinden, wie das Sonnensystem entstanden sein könnte. "Vor etwa viereinhalb Milliarden Jahren bestand der solare Nebel aus Staubpartikeln und Gas. Dann sind die Staubpartikel geschmolzen, zu kleinen Klumpen, die wir heute den Planeten finden." Was dabei aber genau passiert ist, bleibt bislang eine ungeklärte Frage in der Weltraumforschung. Bei dem Experiment geht es darum zu überprüfen, ob hoch-energetische Blitze die Planetenbildung verursacht haben.

Wird nächstes Jahr als Kommandant zur ISS fliegen: Alexander Gerst. Bild © picture-alliance/dpa

Dafür soll Alexander Gerst an Bord der ISS Staubpartikel in Schwerelosigkeit miteinander kollidieren lassen. Die Staubklümpchen stecken in in einer Kammer aus Glas, die wiederum von der Mini-Box umschlossen wird. Die Teilchen werden dann mehrere Tage lang mit Blitzen beschossen - und das unter Bedingungen, die auf der Erde nicht künstlich erzeugt werden können.

Den auch unter dem Spitznamen "Astro-Alex" bekannten Astronauten haben die jungen Forscher noch nicht getroffen. Er bereitet sich gerade auf seine Mission vor. Aber Koch hofft darauf, ihm den Versuch bald persönlich erklären zu können. Vorher müssen sie und ihr Team aber die kleine Box erst noch bauen und testen - scheint so, als müsse das Team mal wieder "ganz schön reinhauen".