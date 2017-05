Frankreich-Wahl sorgt für Verkehrschaos in Frankfurter Stadtteil

Die Stichwahl ums französische Präsidentenamt hat den beschaulichen Frankfurter Stadtteil Praunheim erreicht: Wahlwillige Franzosen sorgten für ein Verkehrschaos.

Zugeparkte Autos und verstopfte Straßen: Rund um die französische Schule Lycée Victor Hugo herrschten am Morgen der Präsidentenwahl chaotische Zustände, wie ein Sprecher der Frankfurter Polizei berichtete. Der Andrang auf das Wahllokal in der Schule war zeitweise so groß, dass die Autos von Anwohnern zugeparkt wurden und der Verkehr aufgrund überfüllter Straßen zum Erliegen kam.

Da die Straßen rund um die Schule relativ eng sind, sei der Ortsteil nicht besonders gut als Standort für ein Wahllokal geeignet, räumte der Sprecher ein. "Wir haben dort ein echtes Problem."

Stimmabgabe auch im Konsulat

Rivalen in der Stichwahl: Marine Le Pen und Emmanuel Macron Bild © picture-alliance/dpa

Frankreich entscheidet am Sonntag in einer Stichwahl über den künftigen Präsidenten. Der frühere französische Wirtschaftsminister und Pro-Europäer Emmanuel Macron tritt gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen an.

Laut Umfragen gilt Macron zwar als Favorit, einen Unsicherheitsfaktor stellt allerdings die Frage der Wahlbeteiligung dar. Die Abstimmung gilt wegen Le Pens Anti-EU-Kurs als Richtungsentscheidung für den ganzen Kontinent. Französische Wähler können am Sonntag in Frankfurt ihre Stimme nicht nur im französischen Konsulat im Stadtteil Bockenheim abgeben, sondern auch in der Praunheimer Schule.