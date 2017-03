Bei einem Brand in Hanau-Großauheim ist eine 46 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Die Feuerwehr entdeckte ihre Leiche bei den Löscharbeiten.

Der Brand in einem Mehrfamilienhaus im Hanauer Stadtteil Großauheim wurde am Donnerstag gegen 8.30 Uhr gemeldet. Feuerwehrleute entdeckten bei den Löscharbeiten in der Wohnung die leblose Frau. Vermutlich war sie zu diesem Zeitpunkt bereits tot, sagte ein Polizeisprecher. Ein Wiederbelebungsversuch sei jedenfalls erfolglos geblieben.

Die Feuerwehrleute verschafften sich Zugang zu der Wohnung, indem sie die Eingangstür eintraten. Sie löschten das Feuer binnen zwei Stunden. Die Kriminalpolizei ermittelt die Brandursache, geht aber nicht von Brandstiftung aus. Die Höhe des Schadens ist unklar.

