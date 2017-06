Tödliches Ende eines Abends mit viel Alkohol: Ein 51-Jähriger ist in seiner Wohnung in Weilburg erstochen worden. Seine Partnerin sitzt in Untersuchungshaft.

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Eine 42 Jahre alte Frau aus Weilburg hat nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft gestanden, ihrem Lebensgefährten bei einem Streit in der gemeinsamen Wohnung tödliche Verletzungen mit einem Messer zugefügt zu haben. Die Tat, von der die Ermittler am Mittwoch berichteten, habe sich am Samstagabend ereignet.

Die Frau habe ausgesagt, dass sie an diesem Abend gemeinsam mit ihrem Partner viel Alkohol getrunken und dann mit ihm in Streit geraten sei. Sie habe den 51-Jährigen mit einem Messer verletzt und dann die Wohnung verlassen. Erst am Montag sei sie zurückgekehrt: Der Mann habe leblos auf dem Boden gelegen. Die Leiche wies mehrere Stichverletzungen im Oberkörper auf.

Die Frau rief laut Polizei Verwandte an, die daraufhin die Polizei verständigten. Die 42-Jährige und das Opfer sind polizeilich unter anderem wegen Drogendelikten bekannt. Die Frau wurde noch am Montagabend festgenommen. Sie sei dabei stark alkoholisiert gewesen. Am Tag darauf erließ das Amtsgericht Haftbefehl.

Sendung: hr-iNFO, 07.06.2017, 8.00 Uhr