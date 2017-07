Frau fährt in Gegenverkehr und stirbt

Eine junge Autofahrerin ist in Nordhessen ums Leben gekommen. Sie war mit ihrem Wagen auf einer Bundesstraße in den Gegenverkehr geraten.

Die 20 Jahre alte Frau war nach Polizeiangaben am Montagmittag gegen 12.45 Uhr mit ihrem Pkw auf der B451 zwischen Witzenhausen-Hundelshausen und Großalmerode-Trubenhausen im Werra-Meißner-Kreis unterwegs, als sie in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet.

Ihr Wagen stieß frontal gegen ein entgegenkommendes Auto. Dabei wurde die 20-Jährige so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die beiden 50 und 56 Jahre alten Insassen des anderen Autos wurden nach ersten Erkenntnissen offenbar nur leicht verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Unfallursache noch unklar

Warum die aus Großalmerode kommende 20-Jährige von ihrer Spur abkam, muss nach Mitteilung der Polizei noch ermittelt werden. Die Bundesstraße wurde in beiden Richtungen vorübergehend gesperrt.

Sendung: hr-iNFO, 24.07.2017, 18.00 Uhr