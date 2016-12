In der Korbacher Innenstadt ist eine Frau eine Treppe hinuntergestoßen worden. Sie erlitt Prellungen und Schürfwunden. Ein ähnlicher Fall in Berlin hatte kürzlich für bundesweites Aufsehen gesorgt.

Eine 45 Jahre alte Frau steht auf einer Treppe. Hinter ihr befinden sich mehrere Männer. Plötzlich spürt sie einen Stoß und fällt. Dabei zieht sie sich Prellungen und Schürfwunden zu. Die Täter verschwinden unerkannt.

Berlin als Vorbild?

Dies hat sich nach Polizeiangaben vom Montag am vergangenen Donnerstagabend in der Korbacher Innenstadt am Berndorfer Torplatz abgespielt. Ein ähnlicher Vorfall in Berlin hatte kürzlich bundesweit Aufsehen erregt. Dort wurde die Tat in einer U-Bahn-Station von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Auch in Berlin stürzte das Opfer - ebenfalls eine Frau - die Treppe hinunter. Sie brach sich einen Arm. Der Täter, der ebenfalls in Begleitung weiterer Männer war, ist inzwischen gefasst.

Opfer ging nicht zur Polizei

In Korbach erfuhren die Beamten erst aus den sozialen Medien von der Attacke. Eine Anzeige der Geschädigten lag nicht vor. Der Polizei gelang es aber, Name und Adresse der 45-Jährigen zu ermitteln und sie zu dem Vorfall zu befragen.

Ihrer Aussage nach hatten sich drei junge Männer hinter ihr befunden, als sie den Stoß bekam. Sie seien alle unter 20 gewesen. Als sich die Frau wieder aufgerappelt hatte, waren die mutmaßlichen Täter bereits verschwunden.

Wer ist der hilfsbereite Zeuge?

Nach den Verdächtigen wird jetzt gefahndet. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang auch einen etwa 80 Jahre alten Mann, sich dringend zu melden. Er hatte der Frau nach dem Sturz seine Hilfe angeboten und könnte den Ermittlern wichtige Hinweise geben.