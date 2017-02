Ein Mann hat in Rüsselheim seiner früheren Lebensgefährtin bei einem Streit in den Hals geschossen. Er benutzte eine verbotene Waffe.

Bei einem Streit ist eine Frau in ihrer Wohnung von ihrem ehemaligen Lebensgefährten angegriffen worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, feuerte der 33-Jährige bei dem Vorfall am Samstag mit einem Schießkugelschreiber auf die Frau. Das Projektil traf die Frau am Hals.

Die Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und musste operiert werden. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht. Der 33-Jährige wurde festgenommen. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts erlassen. Er sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Drei Kinder in der Wohnung

Die drei minderjährigen Kinder des getrennt lebenden Paares hielten sich zum Zeitpunkt der Tat ebenfalls in der Wohnung auf. Sie wurden bei Verwandten untergebracht.

Schießkugelschreiber sehen wie Schreibgeräte aus, sind aber verbotene Waffen. Sie können mit einer Patrone geladen werden, bei manchen Modellen mit Platz- oder Tränengaspatronen. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.

Sendung: hr4, 27.02.2017, 14 Uhr