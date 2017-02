In Wiesbaden ist ein Pkw mit einem Linienbus zusammengeprallt. Die Fahrerin des Cabrios erlitt schwere Verletzungen. Auch im Bus gab es Verletzte.

Wie die Polizei berichtete, war die 36 Jahre alte Fahrerin des Pkw am Samstagvormittag in einer Kurve geradeaus gegen den entgegenkommenden Bus gefahren. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge jeweils mit der linken Vorderseite gegeneinander.

Von der Feuerwehr aus Wrack befreit

Das Auto der Frau wurde gegen einen Poller am Fahrbahnrand geschleudert. Dabei wurde die 36-Jährige in ihrem Wagen eingeklemmt. Rettungskräfte der Feuerwehr mussten sie aus dem Cabrio befreien. Die Fahrerein kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik.

Auch in dem Bus erlitten zwei Fahrgäste leichte Verletzungen. Der Fahrer hingegen blieb unverletzt. Wegen der Bergungsarbeiten musste die Platter Straße gut zwei Stunden gesperrt werden, dadurch kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Vermutlich von Sonne geblendet

Zur Unfallursache teilte die Polizei mit, dass die Frau vermutlich von der Sonne geblendet gewesen sei. Zudem sei die Straße nass gewesen. Den Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen gaben die Beamten mit rund 10.000 Euro an.