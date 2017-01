zum Artikel Polizei ermittelt an der Bergstraße : Landrat empört über Drohungen gegen AfD-Kreispolitiker

Bensheim: Die Polizei ermittelt, der Landrat ist empört: Drei AfD-Kommunalpolitiker an der Bergstraße werden durch Aufkleber an ihren Briefkästen bedroht. Auch anderswo werden Kommunalpolitiker angefeindet - in allen Lagern. [mehr]