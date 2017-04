Feuerwehrleute beim Löschen in der Wohnung, in der eine Frau starb.

Frau stirbt bei Feuer in Bad Homburg

Eine 82 Jahre alte Frau ist am Montagabend bei einem Feuer in ihrem Haus in Bad Homburg ums Leben gekommen. Beim Versuch zu helfen, verletzte sich ihr Sohn.

Nachbarn schlugen gegen 19 Uhr am Montagabend beim Notruf Alarm: Im Erdgeschoss eines zweistöckigen Einfamilienhauses in Bad Homburg brannte es. Die Feuerwehr rückte an und hatte den Brand nach Angaben der Polizei schnell gelöscht. Doch für die 82 Jahre alte Hausbewohnerin kam jede Hilfe zu spät.

Die Einsatzkräfte fanden die Leiche der Frau im Wohnzimmer. Sie hatte in dem Haus alleine gelebt, Angehörige hatten sich um sie gekümmert. Ein 48 Jahre alter Sohn der Frau erlitt eine Rauchvergiftung und kam in ein Krankenhaus. Er war gemeinsam mit seinem Bruder noch vor der Feuerwehr am brennenden Haus eingetroffen und hatte versucht, zu löschen.

Nach der Brandursache suchen Experten der Kriminalpolizei. Der Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Sendung: hr-iNFO, 10.04.2017, 23 Uhr