Bei einer Kollision mit einem Rettungswagen ist eine Autofahrerin bei Schlangenbad im Taunus ums Leben gekommen. Drei Menschen wurden verletzt, darunter auch ein Patient.

Der Unfall ereignete sich am Freitagmittag gegen 13.20 Uhr auf der Landesstraße 3037 in der Nähe des Freizeitparks Taunus Wunderland bei Schlangenbad (Rheingau-Taunus). Eine Autofahrerin war nach Polizeiangaben in einer Rechtskurve auf die Gegenspur geraten, berührte dort zunächst ein anderes Fahrzeug und prallte dann frontal mit einem entgegenkommenden Rettungswagen zusammen.

Aus dem Rettungswagen ins Krankenhaus

Durch die Kollision kam das Auto nach links von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Die Fahrerin, deren Identität noch unklar ist, kam bei dem Aufprall ums Leben. Fahrer und Beifahrer des Krankenwagens sowie ein Patient kamen verletzt in eine Klinik. Auch die Beifahrerin des touchierten Wagens zog sich leichte Blessuren zu.

Die Straße wurde für die Bergungsarbeiten voll gesperrt. Ein Sachverständiger soll den Unfallhergang klären, ein Polizeihubschrauber fertigte dazu Luftaufnahmen der Unfallstelle an. Weitere Einzelheiten sind bislang nicht bekannt.