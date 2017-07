In einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden ist eine 47 Jahre alte Bewohnerin bei einem Brand ums Leben gekommen. Als die Feuerwehr eintraf, war das Feuer schon erloschen.

Nachbarn schlugen am Mittwochmorgen Alarm, weil sie starken Brandgeruch bemerkten, der von einer Wohnung in einem Wiesbadener Mehrfamilienhaus ausging. Feuerwehrleute brachen die Eingangstür auf. In der völlig verqualmten Wohnung war das Feuer bereits von selbst ausgegangen, wie die Polizei berichtete. Für die 47 Jahre alte Bewohnerin kam jede Hilfe zu spät.

Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Noch ist nicht genau klar, wie es zu dem Unglück kam. Die Ermittler vermuten, dass in der Nacht Wohnungsgegenstände in Brand gerieten. Dieser kleine Brand ging von selbst aus, es bildete sich aber giftiger Rauch. Auch in einer Nachbarwohnung wurden nach Angaben der Feuerwehr erhöhte Werte des gefährlichen Kohlenmonoxids festgestellt. Dadurch wurde aber niemand in Mitleidenschaft gezogen.

Sendung: hr-iNFO, 5. Juli 2017, 14 Uhr