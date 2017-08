An Bord eines Flugzeugs von Istanbul nach Frankfurt ist eine ältere Reisende gestorben. Der Flieger der Turkish Airlines legte einen außerplanmäßigen Stopp ein.

Maschine der Turkish Airlines Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Wegen des Todes einer Reisenden an Bord ist ein Flugzeug der Turkish Airlines auf dem Weg von Istanbul nach Frankfurt in der Nacht zum Montag außerplanmäßig in Budapest gelandet. Die betagte Frau, eine türkische Staatsbürgerin, war bereits in Istanbul mit ärztlicher Hilfe in das Flugzeug eingestiegen, bestätigte ein Sprecher des Budapester Flughafens Ferihegy am Montagmorgen.

Nach der Landung in der ungarischen Hauptstadt konnten die Ärzte nur noch den Tod der Frau feststellen, fügte der Sprecher hinzu.