Feuerwehrleute am Einsatzort

Feuerwehrleute am Einsatzort Bild © Michael Seeboth (hr)

Frau stirbt nach Brand in Butzbach

Feuer in Mehrfamilienhaus

Zunächst hatten die Rettungskräfte die Frau aus dem brennenden Mehrfamilienhaus in Butzbach noch retten können - doch die Verletzungen waren so schwer, dass die 58-Jährige wenig später in einem Krankenhaus starb.

Der Brand war am Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einem Mietshaus in Butzbach ausgebrochen. Feuerwehrleute konnten die 58-Jährige zunächst noch aus der brennenden Wohnung befreien, wie die Polizei berichtete. Die Frau wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Dort erlag sie ihren schweren Verletzungen.

30 andere Bewohner mussten das Haus verlassen. Sie kamen nach den bisherigen Erkenntnissen mit dem Schrecken davon und konnten wenig später in ihre Wohnungen zurückkehren.

Rauchmelder schlug Alarm

Nachbarn waren am Morgen auf einen Alarm schlagenden Brandmelder aufmerksam geworden. Die Bewohnerin habe auf Klopfen und Klingeln nicht reagiert, berichtete die Polizei weiter. Einer Streife gelang es, die Wohnungstür aufzubrechen. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr gelangten daraufhin in die Wohnung und retteten die schwer verletzte Frau.

Brandermittler der Kriminalpolizei sollen nun nach der Ursache für das Feuer suchen. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.