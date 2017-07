In Neckarsteinach ist eine 22-Jährige beim Auffahren auf eine Fähre mit einem Traktor samt Anhänger in den Neckar gestürzt. Ein Mitglied der Fährenbesatzung sprang ins Wasser, um die Frau zu retten.

Die 22-Jährige habe den Traktor mit angehängter Strohballenpresse am Sonntagnachmittag auf die Fähre in Neckarsteinach (Bergstraße) fahren wollen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Dabei sei das Fahrzeug samt Anhänger in den vier Meter tiefen Fluss gestürzt und untergegangen. Die genaue Ursache sei unklar.

Besatzungsmitglied springt hinterher

Die Frau konnte von dem Gefährt ins Wasser springen. Ein Mitglied der Fährenbesatzung sprang hinterher, um sie zur Fähre zu bringen, sagte ein Sprecher. Die Traktorfahrerin wurde anschließend ärztlich behandelt.

Der Necker wurde ab 15.45 Uhr für die Schifffahrt gesperrt. Auch die Fähre stellte den Betrieb ein. Mit einem Spezialkran konnten der Traktor und der Anhänger gegen 20 Uhr aus dem Neckar geborgen werden.

Die Sperrung der Wasserstraße dauert den Angaben zufolge wegen weiterer Kontrollen auch am Montag zunächst an.